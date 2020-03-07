Новый Mercedes-Benz E-Class официально представлен

В моторную гамму войдут четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели мощностью от 156 до 367 л. с., а также дизели, развивающие 161-330 сил.

Помимо этого, в линейку включены гибридные исполнения на базе бензиновой “четверки” и 20-сильного стартер-генератора. Сочетается с моторами девятиступенчатая автоматическая трансмиссия 9G-Tronic, привод - задний или полный, сообщает Quto.ru.

Под капотом “заряженного” исполнения Mercedes-AMG E 53 разместится трехлитровая “турбочетверка”, выдающая 435 л. с. и 520 Нм крутящего момента, к которой прилагается 22-сильный электромотор. Вместе с установкой работает 9-АКПП и полный привод, пишет euromag.ru.

Сообщается, что агрегаты разгоняют седан до 100 км/ч за 4,5 с, универсал на 0,1 с дольше. Максимальная скорость достигает 250 км/ч, а при установке опционального пакета AMG Driver она увеличивается до 270 км/ч.

До актуальной версии новинку отличает иной бампер и решетка радиатора, модернизированная светодиодная светотехника, другая крышка багажника, а также пакет доработок Avantgarde Line в базовой комплектации и обилие хромированных элементов.

Версия AMG дополнительно оборудована более агрессивным обвесом с другой решеткой радиатора, передним фартуком, диффузором и круглыми патрубками выхлопной системы.

В салоне появились новое рулевое колесо с сенсорными клавишами вместо привычных кнопок, два дисплея, размер которых, в зависимости от комплектации, варьируется от 10,25 до 12,3 дюймов, мультимедийный комплекс MBUX с голосовым управлением и технологией дополненной реальности, модернизированные сиденья с функцией адаптивной регулировки и массажа.

Перечень электронных водительских ассистентов пополнился помощником прохождения поворотов, улучшенным автопарковщиком, умеющим самостоятельно распознавать подходящее машиноместо, камерой кругового видеообзора, функцией предупреждения о безопасном выходе из салона и активным круиз-контролем, работающим в связке с навигатором.

Обзавелся автомобиль и "полуавтопилотом". Последний может полностью взять управление на себя, а чтобы электроника понимала, что водитель контролирует дорогу, ему достаточно придерживать руль, обод которого оборудован сенсорами.

На рынках Европы новое поколение Mercedes-Benz E-Class появится летом 2020 года. Чуть позже линейка будет расширена за счет появления купе, кабриолета и удлиненной версии.