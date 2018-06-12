Новый Porsche 911

А публичная премьера этой новинки должна состоятся уже в конце осени в рамках лосанджелесского автосалона. Старт продаж намечен на начало следующего года.

Изначально в продажу должны поступить только заднеприводные модификации, а все остальные будут выходить на протяжении следующих месяцев. Выход Porsche Turbo должен состояться примерно через год, а под его капотом будет установлен мотор с отдачей в шестьсот лошадиных сил.

Если верить источнику, то увеличение мощности на двадцать лошадей вместе с продвинутыми показателями аэродинамики и улучшенной трансмиссией помогут новинке разгоняться до первой сотни менее, чем за три секунды. При этом, максимальная скорость движения составит триста тридцать километров в час. Кроме того, ходят слухи, что спорткар будет выпущен на принципиально новой платформе с уменьшенным весом. В салоне же появится цифровая приборная доска, сенсорный блок управления мультимедиа, а также восхитительная отделка.