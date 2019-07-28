Новый секретный бар открылся в Лондоне

Воскресенье, 28 Июль 2019 Мир Мир

Новый секретный бар открылся в Лондоне

The Secret Garden Bar – новый al fresco бар с видом на Грин-Парк – будет работать до середины сентября Вход в бар – из отеля The Ritz London.

The Secret Garden Bar открыт ежедневно с 11.00 до 23.00, и здесь можно пообедать на террасе под зонтиками, потягивая коктейль, или поужинать при свечах под музыку.

Шеф-повар The Ritz London Джон Уильямс, кавалер Ордена Британской Империи, готовит для гостей классический клубный сэндвича Ritz, салат Ritz Caesar, а также блюда из крабов, устриц, омаров, креветок, которые можно разделить с друзьями. Еще в меню есть большой выбор разных видов икры.

Минимальная стоимость заказа на человека – 19 фунтов стерлингов, гости должны быть старше 16 лет. Бронь может быть отменена, если погодные условия не позволят открыть сад. В The Secret Garden действует дресс-код smart casual, недопустимы спортивная одежда, кроссовки и шорты, пишет euromag.ru.

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