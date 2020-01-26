Новый терминал открылся в Шереметьево

Первыми в новый терминал прибудут пассажиры рейса «Аэрофлота» Хельсинки – Москва.

Всего в новом терминале 74 стойки регистрации, 60 кабин паспортного контроля, пять "каруселей" для выдачи багажа.

Сейчас к терминалу В, который сообщается с С1, ходят автобусы «Аэроэкспресс» от станции метро Ховрино. Также дойти до терминала можно через Южный терминальный комплекс, куда приходит поезд «Аэроэкспресс», сообщает ТАСС.