Новый вид мошенничества появился в WhatsApp

Специалисты призывают задуматься, если вам предлагают произвести какие-то действия, чтобы, например, обновить приложение, получить новые эмодзи и стикеры, подтвердить свою активность в мессенджере и так далее. В частности, мошенники могут, прикрываясь именем разработчика, попросить переслать сообщение своим контактам. Пересылая сообщения другим, вы способствуете распространению мошенничества.

Кроме того, в таких сообщениях, как правило, размещается фишинговая ссылка, при переходе по которой может произойти всё, что угодно, включая загрузку вредоносной программы и похищение ваших персональных и платежных данных.

Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была «акция» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление.