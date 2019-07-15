Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

«Это современный "Бонд“, который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде», — заявил собеседник издания. «В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo», — заключил он.

Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. Однако бывшему и новому агентам 007 суждено встретиться в фильме, более того, Бонда будет привлекать новая шпионка.

Отмечается, что решение о смене культового агента 007 могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами. Начиная с 2006 года главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.