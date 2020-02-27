Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка

Четверг, 27 Февраль 2020 Мир Мир

Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка

Няня из американского города Хьюстон, штат Техас, пыталась сделать селфи с пистолетом и случайно ранила десятилетнего мальчика, за которым присматривала.

Об этом сообщает издание New York Post.

Вечером во вторник, 25 февраля, 19-летняя Кейтлин Смит (Caitlyn Smith) присматривала за десятилетним племянником. Она нашла пистолет и начала позировать с ним для селфи.

В этот момент она случайно выстрелила. Пуля попала ребенку в живот. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. В среду, 26 февраля, он перенес операцию. Врачи прогнозируют, что ребенок полностью выздоровеет.

Смит арестовали по обвинению в нанесении тяжких повреждений несовершеннолетнему. Суд над ней пройдет в пятницу, 28 февраля.

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