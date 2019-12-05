О Третьем Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

Четверг, 05 Декабрь 2019 Мир Мир

О Третьем Всероссийском правовом (юридическом) диктанте

Приглашаем принять участие в международной просветительской акции «Третий Всероссийский правовой (юридический) диктант».

Диктант проводится путем прохождения онлайн-теста на русском языке на сайте юрдиктант.рф с 17:00 3 декабря по 23:59 10 декабря. Участие бесплатное и открыто для лиц старше 14 лет независимо от гражданства.

Большая часть вопросов диктанта носит общий характер и не требует специальной подготовки. Это хорошая возможность проверить свою юридическую грамотность и знание российского законодательства.

Все задания оцениваются по единым критериям в автоматическом режиме. По итогам диктанта участники могут распечатать сертификат с оценкой знаний, а также получить результаты теста на свой адрес электронной почты.

Мероприятие проводится Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» во взаимодействии с Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом.

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