Обезьяна убила старушку кокосом

Инцидент произошел в деревне Халангамува в 150 километрах от столицы. 72-летняя Рэнджани Кулэрейтна (Ranjani Kularatna) сидела перед своим домом, когда животное забралось на растущую неподалеку пальму и кинуло в нее кокосом с вершины. Плод попал женщине в голову, от полученных травм она скончалась на месте.

В марте 2009 года сообщалось о смерти тайца от рук обезьяны, которую он заставлял собирать для него кокосы на продажу. Мужчина избивал животное, когда оно отказывалось выполнять приказы. Вдова торговца утверждает, что примат не был агрессивным, когда они его покупали.