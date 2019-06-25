Обложку с самой полной в мире моделью признали лучшей

Вторник, 25 Июнь 2019 Мир Мир

Обложку с самой полной в мире моделью признали лучшей

Журналисты британской версии журнала Cosmopolitan объявили обложку с самой полной в мире моделью Тесс Холлидей лучшей за год.

Этим событием модель поделилась с фанатами в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 21 июня.

Во время торжественной речи на церемонии награждения девушка призналась, что не могла даже вообразить, что однажды такое тело, как у нее, может оказаться на обложке «сексуального и интеллектуального» журнала Cosmopolitan. Она также рассказала, что после выхода номера женщины со всего мира писали ей, что обложка изменила их жизнь. В заключение Холлидей пожелала всем своим поклонникам быть смелыми и не упускать своих шансов.

«Эта награда — доказательство того, что несмотря на долгий путь, который еще предстоит преодолеть, люди уже заботятся об инклюзивности и создании ощущения нужности для каждого человека в этом мире», — подписала пост в Instagram модель.

Тесс Холлидей попала на обложку британского Cosmopolitan в августе 2018 года. На снимке Холлидей отправляет читателям воздушный поцелуй, позируя в атласном боди. «Она не соответствует узким (и метафорическим, и буквально) стандартам красоты, но является образцом для подражания», — написали тогда на сайте издания.

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