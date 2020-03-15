Обнаружен единственный в мире орангутан-альбинос

Воскресенье, 15 Март 2020 Мир Мир

Обнаружен единственный в мире орангутан-альбинос

Единственный в мире орангутан-альбинос замечен живым и здоровым в дождевом лесу на индонезийской части острова Борнео.

Об этом сообщает сайт NDTV.

Жители деревни содержали голубоглазого и покрытого светлой шерстью примата по кличке Альба в клетке в качестве питомца. Зоозащитники забрали самку орангутана в 2017 году. Когда в конце 2018 года они поняли, что Альба может самостоятельно строить гнездо и добывать пропитание, ее решили выпустить в дикую природу.

В начале марта Фонд выживания орангутанов Борнео мониторил трех других орангутанов, которых тоже недавно отпустили на волю, и обнаружил, что Альба жива и здорова.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)