Обнаружен самый древний в истории орган

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали трубчатые окаменелости с помощью рентгеновского сканирования и выяснили, что примерно полмиллиарда лет назад у животных уже развились достаточно сложные анатомические структуры. Выявленные специалистами фрагменты органов являются самыми древними из обнаруженных останков такого рода. Они принадлежали клаудинам — вымершим существам эдиакарского периода, внешне напоминающим трубки. Следы этих организмов используются учеными для их идентификации 10-15 миллионов лет перед кембрийским взрывом.

Живые организмы, существовавшие в эдиакарском периоде, называют эдиакарской биотой. Многие из них относились к вендобионтам — исчезнувшим типам, которые не оставили потомков. Их вымирание пришлось на кембрийский взрыв, когда на Земле возникли другие группы животных, в том числе хордовые и членистоногие. Считается, что последние вытеснили вендобионтов.