Обнаружен способ «убить» любой iPhone с помощью сообщения

Воскресенье, 21 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Обнаружен способ «убить» любой iPhone с помощью сообщения

Пользователи смартфонов Apple обнаружили баг, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone, работающий на системе iOS 10 или iOS 11.

Автор YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео с демонстрацией уязвимости. Оказывается, работу iPhone можно заблокировать, если отправить на него сообщение со специальной ссылкой. После этого телефон получателя начинает тормозить, а спустя несколько секунд намертво зависает. Спустя три минуты он перезагружается, но трюк можно повторить, если снова отправить на устройство вредную ссылку, пишет ntv.ru.

Обезопасить себя от действий злоумышленников можно, заблокировав отправителя сообщения. Полностью решить проблему, похоже, поможет только патч с исправлением уязвимости.

Последние новости

    • Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

      Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

      Подробнее

    • Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?

      Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.

      Подробнее

    • Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

      Жительница Роперуэлос-дель-Парамо нашла в купленном пироге чек на 9 тысяч евро.

      Подробнее

    • Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

      С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

      Подробнее

    • Умерла старейшая олимпийская медалистка

      Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

      Подробнее

    • Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

      Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung.

      Подробнее

    • Модель Louis Vuitton обвинили в убийстве модели Zara

      Модель бренда Louis Vuitton Джорджа Коха (George Koh) арестовали по подозрению в убийстве другой модели, который выступал на показах компании Zara.

      Подробнее

    • Огромная скульптура из жира заставит англичан похудеть

      В Лондоне установили огромную скульптуру из жира, чтобы заставить граждан задуматься о лишнем весе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!