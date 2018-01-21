Обнаружен способ «убить» любой iPhone с помощью сообщения

Автор YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео с демонстрацией уязвимости. Оказывается, работу iPhone можно заблокировать, если отправить на него сообщение со специальной ссылкой. После этого телефон получателя начинает тормозить, а спустя несколько секунд намертво зависает. Спустя три минуты он перезагружается, но трюк можно повторить, если снова отправить на устройство вредную ссылку, пишет ntv.ru.

Обезопасить себя от действий злоумышленников можно, заблокировав отправителя сообщения. Полностью решить проблему, похоже, поможет только патч с исправлением уязвимости.