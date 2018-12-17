Обнаружено самое счастливое место на планете

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Мир Мир

Обнаружено самое счастливое место на планете

Сотрудники социальной сети Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Instagram.

Таким образом, самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио, так как больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда.

Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах. А, например, самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.

В ноябре сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.

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