Обнаружены гробницы периода римского Египта

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что саркофаги сделаны из глины красного цвета и имеют овальную форму. Генеральный секретарь Высшего совета по памятникам древности Мустафа аль-Вазири рассказал, что на них изображены черты лиц людей и инженерные сооружения.

Помимо останков, в гробницах находились сотни образцов глиняной посуды и украшения, в том числе перстни с изображением виноградной лозы.

В декабре рядом с Каиром археологи нашли гробницу, остававшуюся нетронутой в течение примерно 4,4 тысячи лет. Она принадлежит верховному жрецу по имени Ватайе и украшена фресками, на которых изображена его мать, жена и другие родственники.