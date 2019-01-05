Обнаружены гробницы периода римского Египта

Суббота, 05 Январь 2019 Мир Мир

Обнаружены гробницы периода римского Египта

Миссия египетского Министерства по делам памятников древности обнаружила гробницы римского периода в городе Думьят.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что саркофаги сделаны из глины красного цвета и имеют овальную форму. Генеральный секретарь Высшего совета по памятникам древности Мустафа аль-Вазири рассказал, что на них изображены черты лиц людей и инженерные сооружения.

Помимо останков, в гробницах находились сотни образцов глиняной посуды и украшения, в том числе перстни с изображением виноградной лозы.

В декабре рядом с Каиром археологи нашли гробницу, остававшуюся нетронутой в течение примерно 4,4 тысячи лет. Она принадлежит верховному жрецу по имени Ватайе и украшена фресками, на которых изображена его мать, жена и другие родственники.

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