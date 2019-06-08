Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса

Суббота, 08 Июнь 2019 Мир Мир

Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса

Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Оно представляет собой серию аномальных вспышек, которые произошли в текущей фазе активности системы. Препринт с результатами наблюдения опубликован в репозитории arXiv.

Исследователи определили 36 вспышек в шести фазах активности с 1932 года. Данные продемонстрировали, что существует два типа вспышек: «холодные», которые обычно возникают в начале фазы активности, и менее яркие «горячие», происходящие позднее. Фаза активности обычно продолжается 9-15 лет, после чего наступает фаза покоя.

Согласно одной из гипотез, во время резкого усиления яркости в системе начинают происходить термоядерные реакции, когда скорость падения вещества с одной звезды на другую превышает некоторое критическое значение.

Однако в 2015 году по необъяснимым причинам в начале активной фазы произошла «горячая» вспышка, которая повторилась в 2016, 2017 и 2018 годах. Изменение в последовательности наступило впервые за 130 лет наблюдения. Согласно расчетам ученых, следующая вспышка должна была произойти весной 2019 года, однако астрономы пока не сообщают о наблюдении этого события.

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