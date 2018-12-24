Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Мир Мир

Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

Обновление iOS 12.1.2 привело к появлению проблем со связью у владельцев iPhone.

Об этом пишет Forbes.

Новая версия прошивки должна была исправить ошибки в работе eSIM, а также проблемы с сотовой связью в Турции. О потере связи пользователи стали жаловаться в соцсетях. У некоторых из них также возникают проблемы с работой Wi-Fi. Аккаунт техподдержки Apple в Twitter лишь дает ссылку с инструкцией по перезагрузке устройства и обновлению настроек оператора.

Apple официально не прокомментировала проблему, но сообщается, что компания уже начала тестировать iOS 12.1.3, дата выхода которой неизвестна. До тех пор пользователям не советуют обновлять систему.

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