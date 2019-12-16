Обновление iOS ускорило старые iPhone

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Мир Мир

Обновление iOS ускорило старые iPhone

Эксперты iAppleBytes доказали, что свежее обновление iOS положительно сказывается на производительности iPhone прошлых поколений.

Сравнительный тест доступен на канале блогеров в YouTube.

Ради эксперимента специалисты обновили смартфоны iPhone Xr, 8, и старые 7, 6s и SE до iOS 13.3 и провели тесты в бенчмарке Geekbench. Оказалось, что почти все устройства стали работать быстрее. В частности, производительность iPhone Xr выросла с 3646 до 3732 баллов, iPhone 7 — с 1933 до 2323 баллов.

Затем блогеры проверили, как iOS 13.3 повлияла на время автономной работы девайсов. Оказалось, что три из четырех смартфонов в тесте стали работать дольше. Например, автономность выпущенного в 2016 году iPhone 7 выросла почти на 40 минут.

Ютуберы заметили, что обновления системы часто наоборот занижают производительность и негативно сказываются на автономности девайсов. Обычно проблемы наблюдаются со старыми iPhone, на скорость работы которых влияют устаревший процессор и изношенный аккумулятор.

Общедоступная версия iOS 13.3 вышла 10 декабря для всех смартфонов, поддерживающих актуальную операционную систему. Вместе со свежей ОС Apple выпустила неожиданное обновление iOS 12.4.4, предназначенное для устаревших iPhone и iPad.

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