Обновление iOS ускорило старые iPhone

Сравнительный тест доступен на канале блогеров в YouTube.

Ради эксперимента специалисты обновили смартфоны iPhone Xr, 8, и старые 7, 6s и SE до iOS 13.3 и провели тесты в бенчмарке Geekbench. Оказалось, что почти все устройства стали работать быстрее. В частности, производительность iPhone Xr выросла с 3646 до 3732 баллов, iPhone 7 — с 1933 до 2323 баллов.

Затем блогеры проверили, как iOS 13.3 повлияла на время автономной работы девайсов. Оказалось, что три из четырех смартфонов в тесте стали работать дольше. Например, автономность выпущенного в 2016 году iPhone 7 выросла почти на 40 минут.

Ютуберы заметили, что обновления системы часто наоборот занижают производительность и негативно сказываются на автономности девайсов. Обычно проблемы наблюдаются со старыми iPhone, на скорость работы которых влияют устаревший процессор и изношенный аккумулятор.

Общедоступная версия iOS 13.3 вышла 10 декабря для всех смартфонов, поддерживающих актуальную операционную систему. Вместе со свежей ОС Apple выпустила неожиданное обновление iOS 12.4.4, предназначенное для устаревших iPhone и iPad.