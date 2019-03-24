Общественный транспорт Парижа станет бесплатным

Воскресенье, 24 Март 2019 Мир Мир

Общественный транспорт Парижа станет бесплатным

С 1 сентября 2019 года в Париже начнут действовать новые льготы на общественный транспорт.

Дети до 11 лет смогут ездить на метро и автобусах бесплатно, причем платить не придется даже иностранцам.

Также полностью бесплатным проездом смогут пользоваться французы с инвалидностью в возрасте до 20 лет, сообщает euromag.ru.

Для учеников средних и старших классов французских школ появятся специальные билеты по стоимости в два раза дешевле обычных билетов. А подростки-французы 14-18 лет смогут бесплатно брать велосипеды в городском прокате.

Это часть масштабной стратегии по увеличению привлекательности общественного транспорта Парижа. В прошлом году мэр города Анн Идальго рассматривала возможность сделать весь общественный транспорт французской столицы полностью бесплатным к 2020 году.

На данный момент 100% резидентов центра Парижа живут в пешей доступности от остановки метро или наземного транспорта.

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