Объяснен загадочный феномен в атмосфере Юпитера

Воскресенье, 10 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Объяснен загадочный феномен в атмосфере Юпитера

Специалисты НАСА объяснили, почему молнии на Юпитере отличаются от земных аналогов и порождают радиоволны лишь в ограниченном диапазоне частот.

Оказалось, что грозы чаще всего возникают на полюсах газового гиганта, и на это влияет дисбаланс внутреннего и поступающего с солнечными лучами тепла. Об этом сообщает издание Phys.org.

Известно, что все грозы порождают радиосигналы, однако в течение почти 40 лет молнии на Юпитере регистрировались либо визуально, либо только в килогерцевом диапазоне радиоволн, но не в мегагерцевом, характерном для земных разрядов.

С 2016 года межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта на полярной орбите, зафиксировала 377 разрядов с помощью микроволнового радиометра, способного улавливать электромагнитные волны широкого диапазона. Эти вспышки порождали радиоволны в мегагерцевом и гигагерцевом диапазонах, что доказало их схожесть с грозами на Земле.

Однако на Юпитере почти вся грозовая активность локализована на полюсах, тогда как на Земле молнии чаще возникают на экваторе. Последнее объясняется тем, что тропические и экваториальные широты на Земле получают от Солнца больше тепла, чем области умеренного и полярного климата. В результате теплый влажный воздух поднимается через конвекцию, порождая частые грозы.

Однако Юпитер получает от Солнца в 25 раз меньшее количество тепла, чем Земля, но в то же время выделяет огромное количество внутренней тепловой энергии. На экваторе создается баланс между последней и поступающей извне радиацией, что препятствует конвекции. На полюсах теплые газы свободно поднимаются, создавая условия для обильных гроз.

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