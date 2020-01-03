Объяснена опасность неправильного сна

Пятница, 03 Январь 2020 Мир Мир

Объяснена опасность неправильного сна

Спящие более 11 или менее четырех часов в сутки люди более подвержены фиброзу легких, чем те, кто спит примерно семь часов.

К такому выводу пришла исследовательская группа с учеными из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, университетских колледжей Лондона и Торонто, а также фонда NHS Foundation. Их результаты опубликовало издание MedicalExpress.

В исследовании использовались данные людей из британского биобанка. Те, кто недосыпает и спит менее четырех часов, удваивают шансы на развитие фиброза легких. А спящие по 11 и более часов в сутки его утраивают.

Также повышенный риск на развитие болезни имеют те, кто ложится спать поздно ночью или работает посменно.

Отмечается, что из-за легочного фиброза в Великобритании умирает около пяти тысяч человек в год — примерно столько же становятся жертвами лейкемии.

Фиброз легких — разрастание соединительной ткани в органе с появлением рубцов. Болезнь может привести к дисфункции легких.

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