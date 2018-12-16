Объяснена опасность неправильного сна

При нарушении режима сна специфический ген может способствовать развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний.

Ученые показали, что ген HNF4A, который кодирует белок, называемый ядерным фактором гепатоцитов 4-альфа (NR2A1), тесно связан с циркадными ритмами в таких органах как печень, почки и кишечник. NR2A1 блокирует действие CLOCK и BMAL1, участвующих в регуляции суточного цикла. Сам NR2A1 также регулируется циркадными ритмами. Мутации в HNF4A приводят к развитию редкой наследственной формы диабета, а нарушение регуляции гена — к раку.