Объяснена опасность неправильного сна
Ученые Университета Южной Калифорнии (США) выявили механизм, который способствует развитию хронических заболеваний при сбое циркадных ритмов.
При нарушении режима сна специфический ген может способствовать развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний.
Ученые показали, что ген HNF4A, который кодирует белок, называемый ядерным фактором гепатоцитов 4-альфа (NR2A1), тесно связан с циркадными ритмами в таких органах как печень, почки и кишечник. NR2A1 блокирует действие CLOCK и BMAL1, участвующих в регуляции суточного цикла. Сам NR2A1 также регулируется циркадными ритмами. Мутации в HNF4A приводят к развитию редкой наследственной формы диабета, а нарушение регуляции гена — к раку.