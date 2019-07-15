Объяснена загадка эволюции жизни на Земле

Эти колебания не соответствуют типичной картине, когда рост богатства видов сменяется их последующим исчезновением. Вместо этого возникают ситуации, когда увеличение биоразнообразия или вымирания носят умеренный характер. О результатах исследования сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели статистический анализ эволюционной динамики различных групп вымерших беспозвоночных животных и выяснили, что на уровне семейств и отрядов равновесие между появлением видов и исчезновением сохраняется. Однако если рассматривать больше различных групп животных, а масштаб увеличить до классов и типов, то динамика становится более сложной.

В различных семействах и отрядах морские беспозвоночные адаптируются к среде по-разному, поэтому возникают кривые с «толстыми хвостами». По словам ученых, причиной таких распределений может являться то, что у животных формируется нишевой консерватизм, то есть они адаптированы исключительно к специфическим условиям.

Некоторые ученые считают, что массовые вымирания происходят на нашей планете каждые 26-30 миллионов лет, а биоразнообразие сменяется каждые 62 миллиона лет. Однако не все группы животных подчиняются такой динамике. Результаты работы помогут понять различные процессы, которые усложняют картину эволюции.