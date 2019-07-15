Объяснена загадка эволюции жизни на Земле

Понедельник, 15 Июль 2019 Мир Мир

Объяснена загадка эволюции жизни на Земле

Международная группа ученых раскрыла причину загадочных колебаний в биоразнообразии древних морских животных, которые оставались необъяснимыми в течение многих лет.

Эти колебания не соответствуют типичной картине, когда рост богатства видов сменяется их последующим исчезновением. Вместо этого возникают ситуации, когда увеличение биоразнообразия или вымирания носят умеренный характер. О результатах исследования сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели статистический анализ эволюционной динамики различных групп вымерших беспозвоночных животных и выяснили, что на уровне семейств и отрядов равновесие между появлением видов и исчезновением сохраняется. Однако если рассматривать больше различных групп животных, а масштаб увеличить до классов и типов, то динамика становится более сложной.

В различных семействах и отрядах морские беспозвоночные адаптируются к среде по-разному, поэтому возникают кривые с «толстыми хвостами». По словам ученых, причиной таких распределений может являться то, что у животных формируется нишевой консерватизм, то есть они адаптированы исключительно к специфическим условиям.

Некоторые ученые считают, что массовые вымирания происходят на нашей планете каждые 26-30 миллионов лет, а биоразнообразие сменяется каждые 62 миллиона лет. Однако не все группы животных подчиняются такой динамике. Результаты работы помогут понять различные процессы, которые усложняют картину эволюции.

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