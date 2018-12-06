Объявлен главный цвет 2019 года

Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram в четверг, 6 декабря.

Цветом года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral или «живой коралловый».

«Символизирующий внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, "живой коралловый" воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», — описали цвет администраторы Instagram-аккаунта.

Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.