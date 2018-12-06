Объявлен главный цвет 2019 года

Четверг, 06 Декабрь 2018 Мир Мир

Объявлен главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года.

Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram в четверг, 6 декабря.

Цветом года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral или «живой коралловый».

«Символизирующий внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, "живой коралловый" воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», — описали цвет администраторы Instagram-аккаунта.

Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

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