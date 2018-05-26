Объявлен лучший музыкант года

Суббота, 26 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Объявлен лучший музыкант года

Британский поп-музыкант Эд Ширан получил премию Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года.

Церемония награждения состоялась в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая, пишет Deadline.

Ширан был номинирован на 15 наград. Он получил шесть из них, включая премии «Самый продаваемый исполнитель», «Самая популярная песня на радио» (Shape of you) и «Лучший музыкант мужского пола».

Певицей года стала американка Тейлор Свифт. Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons.

Ранее в мае радиостанция Smooth Radio составила топ из 500 лучших песен всех времен. На первом месте оказалась песня Ширана Perfect. Всего в рейтинг вошли четыре композиции исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Эд Ширан - 27-летний поп-певец. В его дискографии три студийных альбома. Последняя пластинка, «÷», вышла в 2017 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Фернандеш может вернуться в «Бешикташ»

      Турецкий «Бешикташ» продолжает следить за ситуацией с новым контрактом полузащитника Мануэла Фернандеша в столичном «Локомотиве».

      Подробнее

    • Португалия: учащиеся-цыгане

      «Профиль учащегося цыганской диаспоры»...

      Подробнее

    • Испания: каждый третий мадридец недоволен своим весом

      Более трети мадридцев признаются, что не удовлетворены своим актуальным весом.

      Подробнее

    • Испания: Хуан Карлос отправится в Киев на футбол

      Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве, посетит Хуан Карлос.

      Подробнее

    • Италия: Буффон перейдет в ПСЖ и станет послом ЧМ-2022 по футболу

      Сделка по переходу бывшего вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона по переходу в «Пари Сен-Жермен» завершена.

      Подробнее

    • В Италии во время раскопок археологи нашли коня

      Итальянские археологи обнаружили останки боевого коня, который был в вулканическом пепле вулкана Везувий в Помпеях.

      Подробнее

    • Объявлен лучший музыкант года

      Британский поп-музыкант Эд Ширан получил премию Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года.

      Подробнее

    • Бейонсе купила себе церковь

      Американская певица Бейонсе купила церковь в Новом Орлеане за 850 тысяч долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе