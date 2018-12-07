Объявлен ведущий церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году

Пятница, 07 Декабрь 2018 Мир Мир

Объявлен ведущий церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году

Ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году станет комедийный актер Кевин Харт.

Об этом сообщила Киноакадемия США.

Фотография Харта была опубликована в официальном аккаунте киноакадемии в Instagram с подписью: «Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля».

Сам артист также поделился новостью со своими подписчиками. Он признался, что будет счастлив провести церемонию и рассказал, что всегда верил в то, что однажды ему выпадет такой шанс, пишет ntv.ru.

Кевин Харт, актер: «Я знаю, моя мама прямо сейчас улыбается до ушей. Я хочу поблагодарить мою семью, друзей, фанатов за поддержку».

Кевин Харт известен по ролям в фильмах «Очень страшного кино», «Смерть на похоронах», «Джуманджи: Зов джунглей», «Думай, как мужчина», а также в сериале «Американская семейка».

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