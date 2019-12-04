Объявлена модель года

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Independent.

Для события 19-летняя Акеч выбрала многослойное зеленое платье с длинным шлейфом и высоким разрезом, изготовленное итальянским брендом Valentino.

Во время своей благодарственной речи знаменитость обратила внимание аудитории на недостаток инклюзивности в мире моды. «То, что эту награду выиграла такая девушка как я — редкость, и нам всем стоит об этом помнить», — высказалась она. Акеч также призвала представителей разных рас не сомневаться в себе и добиваться своих карьерных целей в любых сферах деятельности, будь то модельный бизнес, актерское ремесло или медицина.

В 2018 году титул «Модель года» получила дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. На тот момент ей было 17 лет.

В августе после Недели моды в Мельбурне австралийский журнал Who Magazine выпустил статью о модели Адут Акеч и напечатал на соседней странице фото другой девушки. Вместо Акеч на развороте появилась еще одна чернокожая модель Флавия Лазарус (Flavia Lazarus), которая тоже участвовала в показах.