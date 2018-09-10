Объявлена победительница «Мисс Америка»

На конкурсе Франклин представляла штат Нью-Йорк, хотя родилась в Северной Каролине. В родном штате она закончила магистратуру по специальности композитор, а затем переехала в Нью-Йорк для продолжения обучения на оперную певицу. Девушка призналась, что музыка помогла ей найти себя. «Я росла в школе, где учились, в основном, белые, а меньшинств было около пяти процентов, и мне всегда было не по себе из-за цвета кожи. Но позже я обрела любовь к искусству и музыке, и это помогло мне начать относиться к себе лучше и обрести свое я», — приводит ее слова CNN. Первую песню она написала в шесть лет.

В качестве награды за победу она получила стипендию на обучение в размере 50 тысяч долларов. Франклин заявила, что весь следующий год как обладательница титула планирует работать над тем, чтобы предоставить всем детям доступ к качественному образованию в сфере искусств.В этом году впервые за 97 лет существования конкурса из его программы убрали дефиле в купальниках. Франклин отметила, что рада этому, так как «все участницы гораздо больше, чем просто внешность». Вместо этого претендентки на корону отвечали на вопросы от своих конкуренток. Победительница прошлогоднего конкурса Кара Мунд (Cara Mund) заявила, что выступала против подобного решения, но организаторы «не стали ее слушать и затравили».