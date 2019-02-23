Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер для взрослых

Стоимость путешествия варьируется от 1200 до 4100 долларов в зависимости от количества ночей и маршрута. Об этом сообщает Fox News.

Корабль Scarlet Lady отправится в первое плавание в апреле 2020 года из Майами. Маршруты на четыре и пять ночей будут включать остановки в Гаване (Куба), Коста-Майе (Мексика) и Пуэрто-Плате (Доминиканская Республика).

На борту будет представлено более 20 ресторанов, бесплатные групповые фитнес-занятия, бесплатный Wi-Fi и бесплатные базовые напитки (газировка, чай, кофе и вода). Помимо этого, каждая из 1330 кают оснащена кастомизированной кроватью, которая может трансформироваться в диван, и системой освещения, подстраивающейся под время суток.

«Я мечтал о собственной круизной компании с тех пор, как мне исполнилось 20. Мы продумали каждую деталь, так что Virgin подорвет индустрию туризма», — поделился основатель компании Ричард Бренсон.