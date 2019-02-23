Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер для взрослых

Суббота, 23 Февраль 2019 Мир Мир

Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер для взрослых

Американская круизная компания Virgin Voyages начала продажу билетов на первый круизный лайнер для взрослых.

Стоимость путешествия варьируется от 1200 до 4100 долларов в зависимости от количества ночей и маршрута. Об этом сообщает Fox News.

Корабль Scarlet Lady отправится в первое плавание в апреле 2020 года из Майами. Маршруты на четыре и пять ночей будут включать остановки в Гаване (Куба), Коста-Майе (Мексика) и Пуэрто-Плате (Доминиканская Республика).

На борту будет представлено более 20 ресторанов, бесплатные групповые фитнес-занятия, бесплатный Wi-Fi и бесплатные базовые напитки (газировка, чай, кофе и вода). Помимо этого, каждая из 1330 кают оснащена кастомизированной кроватью, которая может трансформироваться в диван, и системой освещения, подстраивающейся под время суток.

«Я мечтал о собственной круизной компании с тех пор, как мне исполнилось 20. Мы продумали каждую деталь, так что Virgin подорвет индустрию туризма», — поделился основатель компании Ричард Бренсон.

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