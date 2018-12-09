Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Воскресенье, 09 Декабрь 2018 Мир Мир

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года.

Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.

В десятку лучших фильмов вошли музыкальная драма Брэдли Купера «Звезда родилась», фантастический боевик Райана Куглера «Черная пантера» и историческая драма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Кроме того, в него попали фильмы «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Черный клановец» Спайка Ли, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Дневник пастыря» Пола Шредера, «Тихое место» Джона Красински и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Специальной премией отмечен черно-белый фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Картина повествует о жизни обеспеченной семьи, которой прислуживает горничная Клео (Ялица Апарисио) в Мехико в начале 1970-х годов.

В конце ноября «Зеленая книга» стала лучшим фильмом по версии национального совета кинокритиков США. Ранее журнал Time признал фильм «Рома» лучшим в 2018 году.

Американский институт киноискусства был создан в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США. Ежегодно организация проводит собственный кинофестиваль. Как правило, в список лучших фильмов года по версии американского института попадают те же фильмы, которые становятся претендентами на «Оскар».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья