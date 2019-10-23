Объявлены лауреаты Международной премии ЮНЕСКО

ЮНЕСКО объявила трех лауреатов Международной премии ЮНЕСКО – Экваториальной Гвинеи за исследования в области наук о жизни 2019 года: доктор Като Лорансен (США), профессор Кевин Макгиган (Ирландия) и профессор Ту Юю (Китай).



Это пятая церемония вручения Премии за выдающиеся научно-исследовательские проекты в области наук о жизни, которые способствовали улучшению качества жизни людей.



Премия признает фундаментальный вклад доктора Като Т. Лорансена в регенеративную инженерию, применяемую в разработке биоматериалов для клинического использования; исследования стволовых клеток, нанотехнологий и систем доставки лекарств. Более миллиона пациентов во всем мире получили пользу от его инновационной работы.



Доктор Като Лорансен – преподаватель, инженер-биомедик и хирург-ортопед – занимает пост директора Института конвергенции Коннектикута по переводу в области регенеративной инженерии и Центра биомедицинских, биологических, физических и технических наук им. Раймонда и Беверли Саклер в Коннектикутском университете. Его выдающийся вклад в развитие науки был признан во всем мире.



Профессор Кевин Макгиган из Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI) был удостоен Премии за свои передовые исследования по разработке и внедрению технологии дезинфекции воды с помощью солнечного света (SODIS) для лечения заболеваний, передающихся через воду, среди людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде в странах Африки и Азии.



Его подход к этим исследованиям является уникальным и новаторским не только в условиях лаборатории, но особенно на местах – в развивающихся странах, среди общин, наиболее подверженных заболеваниям, передающимся через воду. Его исследовательская группа продемонстрировала влияние использования SODIS на детскую диарею в 1996 году, а затем на дизентерию. С тех пор SODIS продемонстрировал свою эффективность против всех основных патогенных организмов в воде.



Профессор Ту Юю из Китайской академии медицинских наук, лауреат Нобелевской премии по медицине 2015 года, получила признание за исследования паразитарных заболеваний. Она обнаружила совершенно новое противомалярийное средство, артемизинин, которое позволило тысячам пациентов в Китае получить лечение в 1980-х годах.



С начала нынешнего столетия Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применять комбинированную терапию на основе артемизинина для лечения начальных стадий заболевания малярией. Такое комбинированное лечение спасло 6,2 миллионов жизней, снизив смертность от малярии в Африке на 66% и на 71% среди детей в возрасте до 5 лет.



Лауреаты Премии были отобраны по рекомендации международного жюри, в состав которого входят пять выдающихся ученых, в том числе профессор Винсент Титанжи (Камерун), профессор Индрани Карунасагар (Индия), профессор Вагида Анвар (Египет), доктор Константинос Фанис (Кипр) и профессор Патманатан Умахаран (Тринидад и Тобаго).



Лауреаты получат финансовую награду на общую сумму 350 тыс. долларов США. Каждый из трех лауреатов получит статуэтку скульптора Леандро Мбомио Нсуе и диплом. Церемония награждения состоится в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия) в ходе проведения Саммита глав государств Африканского союза в феврале 2020 года.