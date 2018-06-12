Один из самых больших айсбергов на планете может растаять

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир

Один из самых больших айсбергов на планете может растаять

Ученые NASA сообщили, что крупнейший айсберг, который когда-либо отрывался от шельфового ледника Антарктиды, скоро исчезнет.

Огромная глыба льда, которая по площади была больше Ямайки, оторвалась от ледового шельфа в 2000 году. Сначала айсберг проплыл часть пути вокруг Антарктиды, а затем в 2016 году направился в южные воды Атлантики. Айсберг, названный B-15, преодолел более 6 600 миль (10 000 километров) и сейчас находится в опасной близости от экватора.

Величественная глыба льда постепенно раскололась на множество мелких кусков, большинство из которых уже растаяло. Сегодня от нее осталось всего четыре достаточно больших части.

По данным NASA, айсберги быстро тают, когда оказываются в районе экватора. В центре одной из частей айсберга уже виден большой разлом.

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