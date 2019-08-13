Одинокий старик пять дней выживал на «Кока-Коле»

Об этом сообщает информационный портал KFI.

Американец упал на собственной кухне в конце июля и не смог подняться. Единственным, до чего он мог дотянуться, была газировка.

2 августа почтальон обратила внимание на то, что дверь дома мужчины открыта, а в его ящике копятся письма. Она спросила у соседей, видел ли кто-нибудь из них старика в последнее время. Один из жителей вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские зашли в дом, обнаружили американца на полу и вызвали скорую помощь. Медики доставили его в больницу.

«Мы очень испугались и были в шоке, но были счастливы услышать, что у него была "Кока-Кола", благодаря которой он смог продержаться до прибытия помощи», — признался журналистам один из соседей мужчины Кристен Бенстен (Christen Bensten). Он отметил, что жителям округа следует заботится друг о друге, особенно о стариках, которые живут в одиночестве, чтобы подобные ситуации не повторялись.