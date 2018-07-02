Одинокого кролика в аэропорту приняли за бомбу

Инцидент произошел вечером 27 июня в аэропорту города Аделаида, штат Южная Австралия. Уборщица обнаружила в женском туалете подозрительно выглядящий пакет. На место прибыли саперы, они обыскали сумку и нашли в ней коробку с самцом карликового кролика.

«Мы относимся ко всему, что связано с авиацией, очень серьезно, и наши саперы однозначно не ожидали обнаружить кролика в забытом багаже», - прокомментировал ситуацию коммандер полиции Бретт МакКэнн (Brett McCann). Животное передали в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

«На моей 26-летней практике это первый подобный случай. Этот крольчонок отлично ладит с людьми, видно, что за ним ухаживали», - сказала зоозащитница Налика Вэн Лоэнэн (Nalika Van Loenen). Она добавила, что до ее приезда полицейские сами позаботились о животном: посадили его в большую коробку и дали тертую морковь. Зоозащитники надеются найти хозяйку кролика.