Одна из сложнейших гонок в мире завершилась в Монако

За две недели до этого сильнейшие спортсмены из 20 стран мира собрались в Зальцбурге, чтобы пересечь альпийский горный хребет пешком и на параплане и преодолеть совокупную дистанцию в 1138 километров.

C самого начала впереди был парапланерист из Швейцарии Кристиан Маурер, который в итоге и стал в шестой раз подряд победителем супермарафона, преодолев маршрут за 9 дней, 3 часа и 6 минут. Вторым финишировал французский спортсмен Максим Пино, который достойно боролся с Маурером на протяжении всей гонки. Его результат – 9 дней, 21 час и 52 минуты, пишет euromag.ru.

Третье место разделили австриец Пол Гушльбауэр и француз Бенуа Ауттерс. В последний день соревнований они объединились и вместе пересекли финишную черту, показав время 10 дней 8 часов и 45 минут. Пятикратный «ветеран» гонки из России Евгений Грязнов занял 17 место. Его взлет на параплане с горы Титлис признали самым акробатическим за всю историю Red Bull X-Alps. Всего в гонке участвовало 32 спортсмена. Из них 10 совершили финальный слет с приземлением в бухте Монако.