Однополярная модель мировой экономики постепенно исчезает
В мировой экономике появятся альтернативы доллару, МВФ и SWIFT.
Однополярная модель мировой экономики, в которой господствуют Соединенные Штаты, постепенно исчезает, считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свой прогноз он опубликовал в газете Cumhuriyet.
"Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам", — написал он.
По мнению эксперта, это будет не единственным изменением в расстановке сил на мировой арене. Согласно его прогнозу, Вашингтон будет вынужден смириться с потерей гегемонии — в том числе и над процессами внутри Евросоюза.
"Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия, Индия выступают в качестве глобальных центров силы", — заключил аналитик.
По его мнению, подобное перераспределение сил станет важнейшим изменением как для европейской архитектуры безопасности, так и для миропорядка в целом.