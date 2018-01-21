Огромная скульптура из жира заставит англичан похудеть

Воскресенье, 21 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Огромная скульптура из жира заставит англичан похудеть

В Лондоне установили огромную скульптуру из жира, чтобы заставить граждан задуматься о лишнем весе.

Огромный «жирберг» сделан из настоящего животного жира. Его высота сопоставима с двухэтажным автобусом, а ширина составляет три метра. По замыслу создателей, огромный неприглядный арт-объект спровоцирует жителей города подумать о своих пищевых привычках и о переедании в период рождественских праздников.

Они приурочили его установку к выходу исследования. В ходе него две тысячи человек признали, что набрали в среднем два килограмма за зимние праздники. Также ученые обнаружили, что 11 % из тех, кто решил начать вести здоровый образ жизни с января, уже бросили свои попытки. Предположительно их число вырастет до 37 % уже к 19 января.

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