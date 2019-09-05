Около центра Помпиду украли работу Бэнкси

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Мир Мир

Около центра Помпиду украли работу Бэнкси

Картина британского уличного художника Бэнкси, которую он нарисовал на на обратной стороне дорожного знака возле центра Помпиду в Париже, похищена неизвестными.

Полиция начала расследование.

На граффити была изображена крыса в маске, держащая в лапах нож для бумаги.

Работа Бэнкси появилась в июне прошлого года, позднее ее накрыли оргстеклом для сохранности, пишет euromag.ru.

"Мы с грустью сообщаем, что работа Бэнкси возле нашего здания на улице Бобур была похищена ночью", - говорится в сообщении центра Помпиду.

"Хотя это произведение не было частью нашей коллекции, мы горды тем, что художник создал его возле нашего здания в честь событий мая 1968 года. Мы готовим иск в суд", - сообщают в центре.

Появление фрески совпало с 50-летней годовщиной студенческих волнений в Париже, когда тысячи молодых активистов вышли на улицы с требованием отставки правительства Шарля де Голля.

Телеканал France 24 сообщает, что в прошлом году полиция арестовала воров, пытавшихся украсть эту же работу Бэнкси.

Бэнкси редко подтверждает авторство своих картин, однако в этом случае он опубликовал фото фрески в своем "Инстаграме" через несколько дней после ее появления.

Сейчас полицейские проверяют записи видеонаблюдения в районе кражи.

Картины Бэнкси уже не первый раз похищаются в Париже. В январе приписываемое художнику изображение молодой женщины было вырезано из двери запасного выхода театра Батаклан.

Та фреска была создана в память о жертвах нападения вооруженных людей на Батаклан во время рок-концерта в 2015 году. Похищенную картину так и не удалось найти.

Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, внезапно появляющимися на фасадах домов в разных городах Британии и других стран.

Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.

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