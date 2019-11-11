Около Стокгольма найден затонувший корабль XVII века

По предварительным оценкам, корабль построен в первой половине XVII века. О своей находке ученые сообщили в пятницу на пресс-конференции, пишет euromag.ru.

Как рассказал руководитель проекта Йим Ханссон, ученые предполагают, что обнаруженное судно может оказаться одним из военных кораблей, построенных по указу шведского короля Густава II Адольфом в период с 1626 по 1636 год.

Самую большую известность получил корабль "Васа". Судно длинной около 70 метров, которое должно было стать флагманом шведского флота, затонуло 10 августа 1628 года во время своего первого выхода из порта. Причиной катастрофы стал просчет строителей.