Оксфорд запретил аплодисменты

Теперь в знак одобрения на студенческих собраниях будут не хлопать, а махать руками.

Новшество введено для того, чтобы студенты с аутизмом, тревожным расстройством и другими проблемами психического здоровья, которые обычно избегают дебатов и других массовых собраний, тоже могли их посещать, пишет euromag.ru.

Хлопки могут провоцировать приступы подобных расстройств, и вместо них студенческий союз Оксфордского университета вводит версию оваций из британского языка жестов - так называемые "джазовые руки" ("jazz hands"): человек поднимает ладони вверх и крутит ими из стороны в сторону.

"Мы хотели подтолкнуть людей к использованию языка жестов для выражения одобрения на наших мероприятиях, чтобы их могли посещать все, включая людей, страдающих от тревожных расстройств", - сказала представительница студенческого совета Рошин Маккалион.

За отказ от оваций в форме аплодисментов Оксфордский студенческий союз проголосовал в конце октября, на своем первом собрании в этом учебном году.

Решение вызвало шквал критики в таблоидных и консервативных СМИ. The Sun назвала студентов Оксфордского университета "снежинками" ("snowflake" - на сленге значит "бесхребетный", "чрезмерно чувствительный", "под давлением политической корректности").

"Поздравляю, Оксфордский университет. (...) Если повезет, то скоро все формы общения через звук будут запрещены. Только в полной тишине мы сможем по-настоящему свободно самовыражаться", - написал юморист Эндрю Дойл от имени своего вымышленного "Твиттер"-персонажа Титании Маккрат.

Национальный студенческий союз Великобритании с 2015 года призывает не хлопать на своих мероприятиях, а в сентябре 2018-го запрет на аплодисменты ввели студенты Манчестерского университета, чем вызвали широкую дискуссию в интернете.

"Британия теряет разум", - написал тогда в "Твиттере" Пирс Морган.