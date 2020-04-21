Октоберфест 2020 в Мюнхене отменен

Вторник, 21 Апрель 2020 Мир Мир

Октоберфест 2020 в Мюнхене отменен

Знамениный праздник пива в этом году не состится.

Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Баварии Седер и мэр Мюнхена Рейтер официально подтвердили это на пресс-конференции во вторник утром. «В этом году Октоберфест не состоится, невозможно работать над Терезином лугу (место проведения пивного фестиваля в Мюнхене) в маске и соблюдать дистанцию», - подчеркнул он.

Присутствующий на пресс-конференции бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что решение было принято нелегко, "оно приносит боль", однако это верное решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире. Он напомнил, что Октоберфест пользуется всемирной популярностью, его посещают традиционно многочисленные туристы из-за рубежа, пишет euromag.ru.

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