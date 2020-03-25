Олимпиаду перенесли

Среда, 25 Март 2020 Мир Мир

Олимпиаду перенесли

Олимпийские игры в Токио перенесли на год.

С таким предложением выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал его, передает ТАСС.

По словам Абэ, Бах на 100 процентов поддержал предложение о переносе в условиях распространения коронавируса. При этом стороны договорились, что Игры пройдут не позднее лета 2021 года. Таким образом, точная дата проведения Олимпиады в Токио остается неизвестной. Паралимпийские игры также были перенесены.

23 марта почетный член МОК Ричард Паунд заявил, что вопрос о переносе соревнований на 2021 год уже решен. В комитете слова канадца предложили считать его личной точкой зрения.

В тот же день премьер-министр Японии во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, вряд ли будет возможно провести из-за ситуации с коронавирусом. Абэ пообещал обсудить вопрос организации Игр с президентом МОК Томасом Бахом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

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