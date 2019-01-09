Олимпийская чемпионка обвинила тренера в изнасиловии

Среда, 09 Январь 2019 Мир Мир

Олимпийская чемпионка обвинила тренера в изнасиловии

Южнокорейская шорт-трекистка Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома в сексуальном насилии.

Спортсменка рассказала полицейским о том, что страдала от насилия со стороны наставника с 17 лет. По словам адвоката, надругательства прекратились лишь в январе 2018-го — за месяц до начала Олимпиады в Пхенчхане. 21-летняя Сим Сок Хи заявила об этом на слушаниях, где оспаривалось 10-месячное заключение Чо Чже Бома. Тренер ранее был обвинен в избиении подопечной.

«Это страшное преступление. Наше общество не должно спускать его с рук», — сказал адвокат Сим Сок Хи журналистам. Он также добавил, что некоторые случаи нападения произошли в стенах государственных тренировочных центров. Юрист подчеркнул, что юные спортсменки уязвимы при нынешней системе управления спортом.

Сим Сок Хи — двукратная олимпийская чемпионка. Первое золото кореянка выиграла на Играх в Сочи. Спортсменка также завоевала золотую медаль четыре года спустя, выступая в Пхенчхане. В обоих случах Сим Сок Хи выигрывала награду в эстафете.

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