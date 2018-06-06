Омоложения без пластики

Одним из таких цветов оказался baby blonde («детский блонд»). «Тот самый цвет волос, который вы видите у младенцев. Он яркий, блестящий, но в то же время мягкий и теплый. Благодаря этому, кожа кажется подтянутой», - объяснила Рейнолдс.

Брюнетам она порекомендовала выбрать темно-каштановый оттенок Brazilian brown, как у бразильской модели бренда Victoria's Secret Изабель Гулар. «Он совмещает в себе теплые и холодные тона, баланс которых разглаживает кожу как при естественном освещении, так и при искусственном. Кроме того, он не выглядит тяжелым и делает волосы сияющими», - рассказала парикмахер.