Омоложения без пластики

Среда, 06 Июнь 2018 Мир Мир

Омоложения без пластики

Мастер-колорист Шэри Рейнолдс из салона красоты Barney Martin в Сиднее заявила, что определенные оттенки волос могут визуально омолодить лицо человека.

Одним из таких цветов оказался baby blonde («детский блонд»). «Тот самый цвет волос, который вы видите у младенцев. Он яркий, блестящий, но в то же время мягкий и теплый. Благодаря этому, кожа кажется подтянутой», - объяснила Рейнолдс.

Брюнетам она порекомендовала выбрать темно-каштановый оттенок Brazilian brown, как у бразильской модели бренда Victoria's Secret Изабель Гулар. «Он совмещает в себе теплые и холодные тона, баланс которых разглаживает кожу как при естественном освещении, так и при искусственном. Кроме того, он не выглядит тяжелым и делает волосы сияющими», - рассказала парикмахер.

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