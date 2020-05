Опера Монте-Карло выложила в сеть лучшие постановки

Несмотря на текущие ограничения по посещению культурных мероприятий, у поклонников классического искусства появилась возможность насладиться лучшими представлениями Оперы Монако и Филармонического оркестра Монте-Карло в онлайн-режиме.

Любители оперы по достоинству оценят лучшие постановки Оперы Монако (Opéra de Monte-Carlo), которые теперь доступны к просмотру на официальном сайте театра. В списке трансляций - «Фальстаф» Джузеппе Верди, «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти и «Богема» Джакомо Пуччини, пишет euromag.ru.

Музыканты Филармонического оркестра Монте-Карло (Monte-Carlo Philharmonic Orchestra) ежедневно устраивают совместные мини-репетиции в рамках инициативы «Оркестр дома» (“L’OPMC à la maison”/“The MCPO At Home”). Встречи в режиме реального времени транслируются на странице оркестра в Facebook.

Музыканты Филармонического оркестра Монте-Карло (Monte-Carlo Philharmonic Orchestra) записали свою версию хита Донни Хатауэйя "Someday We'll All Be Free".

А самые интересные выступления музыкантов, включая концерты Оркестра корпуса княжеских карабинеров (Palace Guards’ Band), доступны к просмотру на их официальном сайте.