Операция по увеличению ягодиц убила женщину

Понедельник, 17 Февраль 2020 Мир Мир

Операция по увеличению ягодиц убила женщину

Операция по увеличению ягодиц убила женщину из Великобритании.

Об этом ее молодой человек рассказал в Facebook в пятницу, 14 февраля.

31-летняя Мелисса Керр (Melissa Kerr) из Норфолка, Англия, отправилась в Стамбул на популярную операцию по увеличению ягодиц. В ходе процедуры медики перекачивали жир из живота и спины клиентки в ее ягодицы. Женщина не перенесла операции: причиной смерти назвали жировую и легочную тромбоэмболию (закупорка легочной артерии).

После случившегося молодой человек погибшей Скай Берч (Skye Birch) описал свои чувства в соцсетях и приложил к посту несколько совместных фотографий. «Все, что я хочу — снова быть вместе. Надеть помолвочное кольцо на твой палец и планировать нашу свадьбу вместе с твоей мамой и сестрой. Я буду любить тебя до последнего вздоха», — написал он обращение к Керр, которая должна была стать его невестой.

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