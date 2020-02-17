Операция по увеличению ягодиц убила женщину

Об этом ее молодой человек рассказал в Facebook в пятницу, 14 февраля.

31-летняя Мелисса Керр (Melissa Kerr) из Норфолка, Англия, отправилась в Стамбул на популярную операцию по увеличению ягодиц. В ходе процедуры медики перекачивали жир из живота и спины клиентки в ее ягодицы. Женщина не перенесла операции: причиной смерти назвали жировую и легочную тромбоэмболию (закупорка легочной артерии).

После случившегося молодой человек погибшей Скай Берч (Skye Birch) описал свои чувства в соцсетях и приложил к посту несколько совместных фотографий. «Все, что я хочу — снова быть вместе. Надеть помолвочное кольцо на твой палец и планировать нашу свадьбу вместе с твоей мамой и сестрой. Я буду любить тебя до последнего вздоха», — написал он обращение к Керр, которая должна была стать его невестой.