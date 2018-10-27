Определена неожиданная польза физических упражнений

В ходе исследования специалисты провели эксперимент с использованием мышиной модели. Самцы грызунов в течение трех недель получали либо обычный корм, либо пищу с высоким содержанием жиров. Каждая из двух групп была разделена на подгруппы в соответствии с их физической активностью. Часть животных оставалась малоподвижной, а остальные могли свободно перемещаться. Согласно условиям эксперимента, потомство от этих животных ело обычный корм и вело сидячий образ жизни.

Оказалось, что у мышей, чьи отцы сохраняли активность, были хорошие показатели сахара в крови, относительно небольшая масса тела и небольшое количество жира. Физические упражнения помогали животным минимизировать отрицательный эффект от употребления большого количества жиров. Такие результаты объясняются эпигенетической регуляцией в клетках спермы, когда специфические соединения присоединяются к определенным участкам ДНК и влияют на активность генов у потомства.