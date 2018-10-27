Определена неожиданная польза физических упражнений

Суббота, 27 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Определена неожиданная польза физических упражнений

Ученые Медицинского центра Университета штата Огайо показали, что физическая активность мужчин оказывает благотворное влияние на здоровье их будущих детей, достигших зрелого возраста.

В ходе исследования специалисты провели эксперимент с использованием мышиной модели. Самцы грызунов в течение трех недель получали либо обычный корм, либо пищу с высоким содержанием жиров. Каждая из двух групп была разделена на подгруппы в соответствии с их физической активностью. Часть животных оставалась малоподвижной, а остальные могли свободно перемещаться. Согласно условиям эксперимента, потомство от этих животных ело обычный корм и вело сидячий образ жизни.

Оказалось, что у мышей, чьи отцы сохраняли активность, были хорошие показатели сахара в крови, относительно небольшая масса тела и небольшое количество жира. Физические упражнения помогали животным минимизировать отрицательный эффект от употребления большого количества жиров. Такие результаты объясняются эпигенетической регуляцией в клетках спермы, когда специфические соединения присоединяются к определенным участкам ДНК и влияют на активность генов у потомства.

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