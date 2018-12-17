Определена победительница «Мисс Вселенная»

Она стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Запись трансляции доступна на сайте мероприятия.

Второе место заняла «Мисс Венесуэла» Стефани Гутьеррес. Кандидатка от России Юлия Полячихина не вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в группе стран Европы. Конкурс красоты проходил в выставочном зале Impact Arena в Бангкоке, Таиланд.

Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.