Определена победительница «Мисс Вселенная»

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Мир Мир

Определена победительница «Мисс Вселенная»

Конкурс красоты «Мисс Вселенная 2018» выиграла представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грэй.

Она стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Запись трансляции доступна на сайте мероприятия.

Второе место заняла «Мисс Венесуэла» Стефани Гутьеррес. Кандидатка от России Юлия Полячихина не вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в группе стран Европы. Конкурс красоты проходил в выставочном зале Impact Arena в Бангкоке, Таиланд.

Катриона Грэй известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. Отец девушки родом из Австралии, ее мать — филиппинка.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья