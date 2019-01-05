Определена польза алкоголя для сердца

К такому выводу пришли специалисты Университетской школы медицины в Вашингтоне (США), сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В обсервационном исследовании приняли участие 393 пациента с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что употребление семи или менее стандартных порций спиртных напитков в неделю продлевало жизнь на 383 дня в среднем по сравнению с теми, кто вообще не пил алкоголь. При этом средняя выживаемость добровольцев с начала постановки диагноза составляла около 7,5 года.

Отмечается, что исследователи не располагали информацией о причинах сердечной недостаточности. Кроме того, ученым еще предстоит определить оптимальные уровни употребления алкоголя для пожилых людей с проблемами в деятельности сердца. Также результаты работы не следует интерпретировать так, что после постановки диагноза пациенты склонны начинать употреблять спиртное, если они не пили его раньше.