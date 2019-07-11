Определена польза Меган Маркл для королевской семьи

Четверг, 11 Июль 2019 Мир Мир

Определена польза Меган Маркл для королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган внесла разнообразие в королевскую семью.

Такое заявление сделал художественный руководитель модного дома Balmain Оливер Рустен в интервью для The Sunday Times.

Он рассказал, что был «одержим» королевской семьей еще в раннем детстве, когда рос во французском городе Бордо. Когда 33-летнего дизайнера спросили, что он думает о Меган Маркл, он признался, что любит ее. «Это [появление Маркл в королевской семье] невероятный шаг — стало больше разнообразия, за которое я всегда боролся в своем маленьком мире. Она прекрасна», — пояснил он.

Модельер также похвалил жену принца Гарри за то, что, следуя правилам королевского дресс-когда, она умеет оставаться уверенной в себе и сексуальной.

Оливер Рустен — французский модный дизайнер, возглавляет марку Balmain с 2011 года. Среди его клиентов — мировые знаменитости, такие как певица Рианна и телезвезда Ким Кардашьян.

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